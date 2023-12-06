Ранняя слава, наркотики и любовь: взлеты и падения звезды из «Один дома» Маколея Калкина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mayer/face to face; 5-tv.ru

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Голливудский актер после многолетнего перерыва вскоре вновь появится на больших экранах. Но почему знаменитость так долго находился в тени?

Герой знаменитого фильма «Один дома» Маколей Калкин снова появится на экранах. Нет, никакого ремейка рождественской истории не будет. После долгих лет забвения и борьбы со своими демонами вроде запрещенных веществ и алкоголя, Калкин хочет показать миру, на что он еще способен. Как актер, который по его же словам вышел на пенсию в 14 лет, собирается возвращать былую славу? Все узнала корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

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Слова из культового новогоднего фильма «Один дома» Маколей Калкин повторил спустя 30 лет. На Аллее славы в Голливуде у него появилась собственная звезда. По этому поводу актер не смог сдержать слез.

«Здесь столько людей, которых я люблю, это просто потрясающе», — говорил он.

Старого друга, точнее экранного сына, пришла поддержать Кэтрин О’Хара. Это ее героиня дважды нечаянно забыла своего десятилетнего ребенка дома.

«„Один дома» был, есть и всегда будет любимой мировой сенсацией. Причина, по которой семьи во всем мире не могут прожить и года, чтобы не посмотреть этот фильм, кроется в Маколее Калкине. Его идеальная игра сделала фильм такой стойкой классикой. Я знаю, что ты очень много работал, но благодаря тебе актерское мастерство выглядело как самое естественное занятие на свете», — говорила она.

Успех картины «Один дома» Криса Коламбуса в 90-м был оглушительным. Роль Кевина Маккалистера тогда принесла десятилетнему Маколею всемирную известность. Он заработал баснословные для ребенка деньги — 100 тысяч долларов! Стал обладателем нескольких наград, как лучший комедийный актер года. Ему даже доверяли вести шоу.

После такого дебюта в кино юному Калкину прочили головокружительную карьеру. Почти сразу он сыграл в одном фильме с Элайдже Вуд. Маколей здесь уже звезда. А Элайдже ждать еще восемь лет, когда он станет Фроддо Беггинсем во «Властелине колец».

Тут-то и настал переломный момент. Славой юного актера воспользовались родители. Оба существовали за счет сына. Отец, не зная меры, направлял его во все проекты, заставляя сниматься непрерывно. В 18 лет Калкин понял, что его используют, и подал на родителей в суд. Выиграл дело и получил право распоряжаться своими деньгами

«У меня были шесть лет перерыва. Я просто пытался понять, что мне делать со своей жизнью дальше. В общем, вышел на пенсию, когда мне было 14», — говорил он.

На этих кадрах Маколею 20 лет. Тогда же и возникли проблемы с наркотиками. В газетах писали, что он буквально убивает себя.

Чтобы заниматься хоть чем-то, в период зависимости Калкин создал группу, у которой все песни были исключительно про… пиццу. Маколей солировал. И уже не был особенно интересен прессе. Пока через какое-то время просто не появился на публике — свежевыбритым и с короткой стрижкой!

Актер говорит, что его спасла не реабилитация, а любовь. И имя ее — Бренда Сонг. Нынешняя жена артиста. Теперь Калкин, наконец, получил первую крупную роль за долгие годы. Актер снимется в новом сезоне одного из самых популярных сериалов последних лет — в «Американской истории ужасов». И пусть ему уже за 40. Но, кажется, только теперь в его жизни — все по-взрослому.