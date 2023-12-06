Более 40 строителей аэропорта отравились на Камчатке

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

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Все пострадавшие питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта.

Более 40 рабочих, занимающихся строительством нового терминала аэропорта в городе Елизово на Камчатке, госпитализированы с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта», — сказано в сообщении.

Прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. В ходе расследования будут проверены санитарно-эпидемиологические нормы на пищеблоке, где питались строители, а также дана прокурорская оценка условий проживания на строящемся объекте.

Предварительно, по данным 5-tv.ru, пострадавшим поставлен диагноз — гастроэнтерит инфекционного происхождения. Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик также сообщила нам, что строители идут на поправку, у них положительная динамика.

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