Умер основатель групп The Moody Blues и Wings Денни Лэйн

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Последние несколько недель жизни музыкант провел в больнице на ИВЛ.

В возрасте 79 лет скончался один из основателей британских рок-групп The Moody Blues и Wings Денни Лэйн. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на жену музыканта Элизабет Хайнс.

Согласно ее информации, артист ушел из жизни утром 5 декабря после продолжительной болезни. Известно, что Лэйн страдал от интерстициальной болезни легких.

«Я была у его постели, держала его за руку и играла для него его любимые рождественские песни. Последние несколько недель он пел рождественские песни, а я продолжала играть <…>, пока он <…> находился в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказала Хайнс.

Музыкант был одним из основателей группы The Moody Blues (образовалась в 1964 году), участвовал в записи дебютного альбома, а затем ушел из коллектива. После Лэйн основал группу Wings в 1971 году вместе с Полом Маккартни и его женой Линдой. Группа просуществовала десять лет, за это время выпустила девять альбомов. В 1981 году коллектив прекратил выступать на фоне убийства Джона Леннона. После распада группы Лэйн занялся сольной карьерой.

Пол Маккартни, узнав об утрате товарища, выразил соболезнования его близким. Также он назвал Лэйна талантливым музыкантом с превосходным чувством юмора.

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