Крутила роман с мужем сестры? Королеву Испании Летисию обвиняют в измене мужу

Фото: www.globallookpress.com / Thorton

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Предполагаемый любовник женщины рассказал об их многолетней связи в своей книге.

Королева Испании Летисия попала в жуткий скандал. Бывший муж ее родной сестры Дель Бурго во всех подробностях поведал публике об страстном романе, который, по его словам, был уже с замужней Летисией. Порочащую ее информацию он рассказал в книге «Летисия и я», сообщило издание Daily Mail.

В книге он поведал, что познакомился с Летисией еще до ее замужества. Это случилось в 2000 году. По словам Бурго, отношения длились несколько лет, но внезапно она заявила, что встретила другого мужчину. При этом Бурго уже намеревался сделать ей предложение руки и сердца.

Но даже такое признание Летисии не прервало их романтическую связь. Более того, накануне свадьбы, по словам Бурго, Летисия встречалась с ним и упрекала в том, что он не предложил ей стать его женой. А после умоляла его никогда ее не бросать. Бурго добавил, что их отношения продолжались до 2011 года.

Кроме того, якобы именно король Филипп (супруг Летисии) посоветовал ему жениться на ее сестре. Бурго указал, что тот даже намекнул, что якобы знает о его связи со своей супругой. Бурго совету последовал — женился на сестре Летисии, но союз оказался недолгим.

Предупреждая нападки и обвинения во лжи, Бурго готов подтвердить все свои слова имеющимися фото и интимной перепиской. При этом, несмотря на такие откровения, никто из членов королевской семьи все озвученное не прокомментировал.

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