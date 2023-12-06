Провел три дня на морозе: история спасения заблудившегося в лесу парня из Владимира

Во Владимире нашли пропавшего три дня назад в лесу молодого человека

Фото, видео: © РИА Новости / Юрий Кавер; 5-tv.ru

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Сейчас молодой человек находится в реанимации с переохлаждением и обморожением. Как волонтеры несколько суток прочесывали каждый метр — смотрите в нашем репортаже.

Начнем с истории из Владимира, которая могла закончиться очень печально. Волонтеры днем и ночью беспрерывно искали 18-летнего парня, который пропал еще в пятницу. Он успел сообщить родителям, что заблудился в лесу, и связь прервалась. Казалось, выжить в мороз, в сугробах по колено, когда с каждым часом становится все холоднее и холоднее — практически невозможно. И вот невероятная новость — найден живым! Корреспондент «Известий» Ярослав Богат узнал подробности.

Всего в нескольких десятках метрах — ждет скорая, но даже до нее добраться по пояс в снегу чрезвычайно тяжело. Часть группы прокладывает путь, утрамбовывает сугробы. На промедление нет ни секунды.

Свои куртки волонтеры сняли, как только нашли Андрея. Получился специальный кокон, чтобы согреть замерзшего юношу и бережно передать в руки врачей. Температура — в районе минус 15-ти.

За помощью к волонтерам обратилась семья — сын пропал. Начался поиск. Безуспешно. Спустя сутки Андрей сумел дозвониться папе, сказал лишь, что находится в лесу. Заблудился, упал, не может идти. Телефон сел. Десятки километров по высоким сугробам, пройденные в выходные, не дали результатов, но сузили круг поисков. Шли по следам, которые терялись или вели совсем не туда. И вот, наконец, все вздыхают с облегчением. Успели.

Андрея отправили в реанимацию с переохлаждением и обморожением. О его будущем врачи говорят с осторожностью. Возможно, понадобится эвакуировать пациента в один из федеральных центров.

«Общее состояние характеризуется как средней тяжести, но прогноз сложный из-за тяжести холодового повреждения мягких тканей нижних конечностей», — сообщили в Минздраве Владимирской области.

То, что Андрей вообще выжил — удивляет многих. В первую очередь тех, кто сам не раз оказывался в подобных условиях.

«В лесу убивает ни какая-то паника, ни страх, убивает холод. Человек, который одет не в специальную одежду, может ночь не продержаться, просто-напросто замерзнуть», — говорит инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Михеев.

Накануне, 5 декабря, в России отметили День волонтера. И для всех, кто участвовал в этих поисках, еще одна спасенная жизнь — пожалуй, лучший подарок.