Только спокойствие! Как все успевать и не распыляться на сто дел одновременно

Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

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Современный мир диктует свои правила. Как под него подстроиться и не потерять себя?

Современный мир за последние десятилетия превратился в большую гонку. Информации становится так много, что стремление овладеть ей вызывает «перегруз». Это сказывается, в первую очередь, на здоровье человека и качестве его жизни. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru эксперт по тайм-менджменту Алексей Володось рассказал, как все успевать и не хвататься за несколько дел одновременно.

Как отметил эксперт, перегруженное состояние человека информацией возникает по двум причинам. Решить каждую из них поможет определенный план действий. Так, первая причина — это то, что человек пытается сфокусироваться на слишком большом количестве дел. Чтобы решить эту проблему, важно действовать последовательно.

Для начала следует ограничить поток входящей информации, а лучше всего временно его отключить, порекомендовал эксперт. Далее желательно выписать все незавершенные дела. Для этого в интернете есть специальные сервисы для составления перечня незавершенных дел. А после определить одну цель, которая максимально важна.

«Относительно этой цели разделить все дела в списке на важные и не важные. То есть важными будут только те, что ведут вас к основной цели в рамках текущего дня. А дальше запланировать выполнение важной задачи, которая ведет к достижению одно ключевой цели. Самое сложное на данном этапе всем остальным задачам сказать „нет“, ведь кажется что все важно, однако это не так», — пояснил Володось.

Для остальных же задач определить в рамках дня тайм-боксы. То есть блоки по 30 минут, часу или двум часам, например, утром и вечером, либо же еще в обед. И в данный промежуток стоит выполнять именно не столь важные задачи из списка неважных. При этом гнаться за количеством не стоит.

«А все новые задачи и дела, которые будут возникать в момент выполнения текущих добавляйте в список новых задач, конкретно список новых задач, как новые сообщения в мессенджере и запланируете для них время на разбор, оптимально в конце дня или утром перед началом дня, определяя вновь что важное и что не важное для вас сегодня», — добавил эксперт.

Кроме того, перегруженность информацией у человека возникает тогда, когда поставлена глобальная цель. Он начинает теряться, не знает, за что ему хвататься, чтобы осуществить желаемое.

«В данном случае важно определить основные направления по данной цели и в рамках каждой обозначать отдельные задачи, решая вопрос поступательно», — отметил эксперт.

А следующим шагом нужно будет сформулировать точку в каждом векторе, то есть к какому конечному результату хочется прийти. Далее определить последовательность по векторам, что будет для вас стоять в первую очередь, во вторую и так далее. Исходя из приоритетов, дальше начните с самого важного вектора, распишите по нему начальный план задач и запланируйте их в своем графике.

«И далее по следующему вектору. Таким образом вы начнете двигаться к цели постепенно, а не пытаться охватить необъятный космос», — подытожил специалист.

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