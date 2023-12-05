Средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

Виктория Алакоз 17 0

Средства ПВО обезвредили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Попытка атаки была успешно отражена около восьми вечера по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Белгородской области было уничтожено три вражеских беспилотника, и еще три перехвачено.

Попытка атаки была успешно отражена около восьми вечера по московскому времени.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом.

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