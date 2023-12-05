Предки знали всю правду: тяга к свисту дома может обернуться серьезными проблемами

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Потеря денег в этом случае — лишь одно из возможных последствий.

Издревле считалось, что свист в доме неизбежно влечет за собой проблемы и несчастья. Наши предки на генном уровне боялись этой нелепой привычки как огня. Как оказалось, утрата денег в случае тяги к свисту может быть только одной бедой, которая обрушится на дом, если человек позволит себе свистеть, пишет портал utro.ru.

Еще в древние времена считалось, что примету, связанную со свистом, лучше обходить стороной. На это у славян имелось еще минимум две причины. Первая заключалась в том, что свист ветра также считался предвестником трагедии в случае, если сквозняк проникал в горницу. Предки были уверены, что жестокая стихия, от которой в те времена было практически невозможно защититься, уничтожает посевы и причиняет невероятный ущерб.

Еще одно из давних поверий гласит, что свист в доме раздражает домового. От злости древний обитатель дома может покинуть его навсегда, а вместе с ним «уйдут» достаток и здоровье. Считалось, что на место домового в горницу неизбежно подселится нечистая сила, которая не сулит хозяевам ничего хорошего.

В современном мире любителей посвистеть называют «свистунами» и приравнивают к лжецам и обманщикам. А вот поверье, что свист «отнимает» деньги — сохранилось.

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