Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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В 60-х годах в этой местности был расположен советский пионерлагерь. Но несколько лет назад все круто изменилось!

Наследие русофобии в школах Донбасса, которое годами навязывалось украинскими властями, необходимо преодолевать. Об этом Владимир Путин сегодня говорил в Пятигорске. Там проходит заседание наблюдательного совета «Движение первых». Оно объединяет уже более четырех миллионов детей и подростков по всей стране, которые ищут и пробуют себя в разных сферах. И вот что касается жизненного выбора — президент дал личный совет. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев тоже принял к сведению.

В 90-е здесь был заброшенный пионерский лагерь. Разруха и никаких надежд. Но у нового времени — другие памятники!

«Центр знаний „Машук“ — один из крупнейших образовательных проектов последних лет. Здесь возвели лекционные, жилые и спортивные корпуса. Сюда приезжают со всей страны и развитие территории будут активно продолжать», — говорит корреспондент.

Это уже третий федеральный образовательный центр. В Крыму на «Тавриде» собирают творческий костяк, в мастерской «Сенеж» в Подмосковье — управленцы. А здесь, в Пятигорске, учат тех, кто сам учит. Педагоги и наставники приезжают, чтобы стать лучше.

Это первый визит Путина в «Машук». Центру чуть больше года, но здесь уже успели обучить больше 15 тысяч человек. Людей много, а значит и места нужно больше.

Центр совсем молодой и еще обрастает традициями. Вот, например, библиотека — звездные лекторы, которые приезжают делиться опытом, оставляют здесь любимую книгу. Рядом пишут послания. Путин тоже оставил наставление: «Только вперед!»

А еще «Машук» — это база «Движения первых», самого большого молодежного объединения страны. И сегодня они тоже здесь. Больше четырех миллионов человек уже — в движении. Для них построили образовательную систему — от спорта и туризма до международных отношений и выбора профессии. 12 направлений. В каждом есть флагманский проект. От большой перемены до «Елки желаний». При том как все будет — решают сами участники. Взрослые только помогают. А сам Путин возглавляет наблюдательный совет.

Участники движения рассказали Путину, чем живут. В общении с подростками Путин говорит, как важно найти себя, свою будущую профессию.

Наблюдательный совет — это диалог. И президент активно задает вопросы участникам. Здесь решают, как настроить весь процесс, чтобы каждому участнику было интересно.