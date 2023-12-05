Платежная система «Мир» запустила прием российских карт на Кубе

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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До конца 2023 года планируют наладить их использование.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) оповестили о начале приема российских карт «Мир» на Кубе. Туристы из РФ смогут расплачиваться в местных отелях, ресторанах и магазинах своими картами.

«На Кубе начинается технологическое внедрение использования российских карт МИР в качестве платежного средства», — написал в своем аккаунте в социальной сети X министр туризма республики Хуан Карлос Гарсия Гранда.

Наладить использование российских карт на Кубе планируют уже к концу года. Начнут с основных туристических объектов в Гаване, Варадеро, Сьего-де-Авила и других городах. В перспективе — распространить работу российских платежных систем по всей стране, отметил Хуан Карлос.

В марте 2023 года российским туристам на Кубе предоставили возможность снимать наличные с карт «Мир». Ожидается, что скоро без труда ими можно будет расплачиваться в сетевых магазинах, туристических кассах и сервисных центрах.

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