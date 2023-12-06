Гаубица «Акация» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показали, как работают «Грады» и «Акации» на запорожском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы ежедневно совершают успехи на поле боя. А помогает им в этом надежная военная техника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

«Грады и «Акации»

На этих кадрах — боевая работа расчетов ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» на запорожском направлении.

Артиллеристы уничтожают позиции, боевую технику и живую силу противника. Так, например, залп одной РСЗО обеспечивает площадь поражения противника около тысячи квадратных метров.

Истребитель Су-35

А на этих кадрах уже показана работа армейской авиации на сватовском направлении. Во время боевого вылета экипажем было обнаружено излучение радиолокационной станции ВСУ. По ней был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ.

После удара радиолокационное излучение от цели пропало.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.