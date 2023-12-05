Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Золотой голос России исполнил свою давнюю мечту и разжился элитной недвижимостью.

Пока артисты отечественной эстрады конкурируют за возможность выступить перед соотечественниками, Николай Басков взял другой курс. Артист, много лет развлекавший публику на новогодних концертах, исполнил давнюю мечту. Певец разжился шикарными апартаментами в столице.

В беседе с KP.RU, состоявшейся за кулисами концерта «Звезд Дорожного радио» Басков похвастался, что уже успел вложить в ремонт миллионы рублей. Впрочем, в случае с музыкантом, эта сумма — далеко не предел. В ожидании Нового года вокалист намерен раскошелиться на декор нового дома: чтобы интерьер был обставлен по высшему разряду, Басков уже посулил декораторам смелые выплаты.

«Чем бы я ни занимался, у меня это забирает много сил и энергии. Потому что я дотошный во всем. Особенно со стройкой и с ремонтом сейчас. Не остается времени. Сам все контролирую. И люди работают. Пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало: кирпич, цемент, какие-то новые трубы. Но, я нашел много российских производителей. Очень качественных. „Умный дом“, например, у многих моих коллег полетел. А у меня российского качества „Умный дом“ работает просто отменно. Пусть все будет ярко, красиво и дорого, один раз живем!» — похвастался он.

Еще в апреле вокалист сознавался, что никак не может достроить особняк из-за проблем с поставками материалов. Речь идет о шикарной постройке в две тысячи «квадратов».

Ранее 5-tv.ru писал, о каком подарке на Новый год мечтает Николай Басков.