«Мама поставила в угол»: Путин поделился самым теплым воспоминанием из детства

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Ностальгические мысли о детстве в родительском доме заставляют президента РФ невольно улыбнуться.

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» поведал о самом теплом воспоминании из своего детства. Одно упоминание родительского дома заставило политического лидера невольно улыбнуться.

Собравшимся на мероприятии журналистам Путин рассказал, что все еще испытывает эмоции, вспоминая, как мама поставила его в угол за шалость. Стоять наказанным президенту России пришлось недолго: после картинного «допроса» и просьб об извинениях, мама освободила сына и крепко его обняла.

«Мама поставила меня в угол. Уже не помню, за что. В течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала: „Ты будешь прощения просить или нет?"»— рассказал Путин и засмеялся.

Президент назвал воспоминание интимной вещью и пообещал задавшей вопрос девушке, что лично расскажет ей, чем закончилась эта история. Правда, когда именно это произойдет, не назвал.

«Я часть упущу. Закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла. Но как она это делала, это отдельный разговор», — резюмировал он.

Президент сделал вывод, что родительская любовь всю жизнь прокладывает детям путь к счастью.

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