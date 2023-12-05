«Зачатый после смерти»: за наследство Грачевского может побороться новый претендент?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый режиссер умер в 2021 году. Однако он все еще может вновь стать отцом.

Вдова Бориса Грачевского в свои 38 лет намерена родить покойному еще одного ребенка — оказывается, в Израиле заморожена сперма отца «Ералаша». Поможет ли это Екатерине Белоцерковской в затянувшемся деле о разделе наследства режиссера? Звездный адвокат Сергей Жорин ответил 5-tv.ru.

«По российскому законодательству, дети, зачатые после смерти наследодателя, на наследство претендовать не имеют права. Поэтому, если все получится, то это, безусловно, хорошо. Дети — это цветы жизни, как говорится. Дай Бог здоровья и маме, и детям, но на наследство ребенок претендовать не сможет», — прокомментировал эксперт.

Сама Белоцерковская отмечала, что после смерти мужа не рассматривает других мужчин. Первого сына — Филиппа — она подарила ему в 2020 году. Сейчас же она хочет родить от него девочку. И шансы пока есть — Борис оплатил хранение своего семени на 20 лет вперед. Но и поторопиться тоже повод есть, ведь в Израиле продолжается конфликт с ХАМАС, а от попадания палестинского снаряда биоматериал не застрахован.

Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года из-за последствий коронавируса. Ему был 71 год. С тех пор дележка его имущества не прекращается.

На наследство сегодня претендуют четыре человека: дети от первого брака режиссера — Максим и Ксения, дочь от второй жены — Василиса и ребенок от Белоцерковской. Вдова пока живет с трехлетним сыном в квартире мэтра и надеется, что не окажется на улице после раздела имущества.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства.