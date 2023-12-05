Спасти чью-то жизнь: как стать донором костного мозга

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Найти подходящую пару — чудо. Но такое случается. В Петербурге впервые встретились генетические близнецы — донор Александр и реципиент Ирина. Благодаря ему женщина смогла побороть страшную болезнь.

В Петербурге сегодня прошла трогательная встреча двух генетических близнецов. Они узнали друг о друге случайно. Когда многодетная мать боролась со смертельной болезнью, а чужой человек, оказалось, может спасти ей жизнь. Он стал донором костного мозга. Найти такую кровно подходящую пару — настоящее чудо. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко о тех, кто помогает ему свершиться, развенчивая страхи потенциальных доноров и постоянно пополняя реестр добровольцев.

Совпадение — одно на десять тысяч. Несмотря на разный пол и возраст, эти люди — генетические близнецы. И видят друг друга они впервые. Александр спас Ирине жизнь, став донором костного мозга.

«Конечно, я чувствую огромную благодарность. Потому что он есть, он не прошел мимо, он мне помог», — рассказывает Ирина.

Редкий диагноз — острый миелоидный лейкоз. И только одна возможность для многодетной матери спастись — трансплантация. Тот самый радиоинженер из Воронежа уже был в регистре.

«Я не спаситель. Приятно, что получилось», — говорит Александр.

По данным министерства здравоохранения, ежегодно трансплантация костного мозга требуется пяти тысячам россиян. Вот только доноров костного мозга в нашей стране крайне мало.

Чтобы таких счастливых случаев стало больше — в России создается масштабный регистр доноров, но даже такая обширная база не гарантирует что операция состоится.

«Вы вступаете в регистр — и до 55 лет ваши данные хранятся в регистре. Вступить в регистр можно до 45 включительно. Вероятность совпадения крайне мала: не более 1% людей, состоящих в регистре, когда-то совпадет и станет реальным донором», — говорит директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозерова.

В случае редкого генетического совпадения, как у Александра и Ирины, донора комплексно обследуют и сопровождают на всех этапах процедуры. К слову, забор костного мозга — это не страшный укол в позвоночник, а всего лишь сдача крови из вен обеих рук или операция под общим наркозом. Способ донор выбирает сам. Для трансплантации нужно не больше пяти процентов от общего количества клеток спинного мозга. За пару недель организм их полностью восстанавливает сам.

«Донорство костного мозга — это, конечно, история про чудо. Про то, что каждый человек может спасти конкретную жизнь. И здесь осталось быть готовым это чудо совершить. А мы поможем на этом пути», — говорит руководитель по работе с донорами костного мозга БФ «Национальный РДКМ» Инна Чернышева.

Попасть в регистр и спасти чью-то жизнь просто — просто нужно сдать анализ крови или слюны. От процедуры донор имеет право отказаться, но к такому решению специалисты всегда просят относиться ответственно. О том, что когда-то дал свое согласие на весьма простой анализ, Александр не жалеет. От процедуры он оправился за пару дней, а память от этой встречи, говорит, останется на всю жизнь.