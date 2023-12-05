Более десяти тысяч жителей Петербурга заболели COVID-19 за неделю
Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru
На фоне этого больницу имени Семашко перепрофилировали на прием пациентов с коронавирусом.
Более десяти тысяч жителей Петербурга заболели коронавирусом. Данные за неделю публикует федеральный оперативный штаб.
Зафиксировано 24 летальных случая. В связи с ростом заболеваемости больницу имени Семашко перепрофилировали на прием пациентов с COVID-19.
Дополнительные койки разворачивают и в других стационарах. В целом по стране рост заболеваемости отмечен сразу в 73 регионах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
Отмечается, что он разослан во все медицинские учреждения. Согласно документу, для лечения коронавирусной инфекции рекомендовано теперь 13 препаратов.