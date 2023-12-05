«Ни за какие деньги»: почему солист «Руки Вверх!» Жуков отказывается от концертов в Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Скорое появление на свет третьего сына подталкивает музыканта на серьезные решения.

В преддверии новогодних праздников артисты все чаще организовывают «праздничный чес», и не зря: недели до дня X считаются самыми прибыльными для певцов. Именно накануне Нового года количество заказов на сольные выступления и корпоративы растет в разы.

Как и в любом другом правиле, существуют исключения. Пока Филипп Киркоров снимает сливки, Сергей Жуков предпочитает проводить время с семьей. В беседе с KP.RU бессменный лидер сознался: для него не существует суммы, за которую он согласится променять время с беременной женой и детьми на гастроли под бой курантов. Вот уже много лет артист предпочитает радовать наследников подарками лично, пока его звездные коллеги пытаются совместить приятное с полезным.

«Сам Новый Год по традиции я всегда встречаю с семьей. Даже если в ночь с 31 на 1 января у меня, как и у многих артистов, выпадает концерт, то в полночь, под бой курантов, я всегда дома, ни за какие деньги не соглашусь выступать. Этому правилу я не изменяю уже много лет. Большой стол, за которым много самых близких, новогодние угощения, елка, подарки — что может быть лучше. Семья — это самое ценное и важное для меня», — разоткровенничался он.

Совсем скоро в семье Жукова и его супруги, Регины Бурд, случится прибавление. Звездная чета ждет рождения еще одного сына: сейчас Регина и Сергей уже воспитывают двух сыновей Энджела и Мирона и дочь Нику. Помимо них у Жукова от предыдущего брака растет дочь Александра.

Ранее 5-tv.ru писал, почему жена Сергея Жукова, певица Регина Бурд, покинула группу «Сливки».