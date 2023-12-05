Голосит без фонограммы: «честное» видео пения Киркорова слили в Сеть

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Музыкант постоянно совершенствует свои навыки, а результат демонстрирует с переменным успехом.

Использование «фанеры» в отечественном шоу-бизнесе давно стало нормой. Артисты не гнушаются включать фонограмму на сольных концертах и даже на гастролях, зарабатывая на этом миллионы. Единицы слышали, как звучат реальные голоса знаменитостей без фирменной «шлифовки».

Буквально на днях все грани своего таланта явил аудитории Филипп Киркоров. Вот уже 20 лет бессменно выступающий на отечественной сцене музыкант взорвал зрительный зал на большом концерте «Звезды „Дорожного радио“» на сцене Ледового дворца Санкт-Петербурга. Сразу после ошеломительного дуэта вокалист исполнил два своих культовых хита «Единственная» и «Дива». В какой-то момент Киркоров взял настолько высокую ноту, что зрителям только и оставалось, что ахнуть. Уже тогда стало очевидно: музыкант находится в превосходной музыкальной форме.

Профессионалы, успевшие прослушать поп-короля, оценили его диапазон в три октавы: по словам музыкальных критиков, вокалисту удалось обуздать свой баритон и продемонстрировать умение «чувствовать каждую ноту».

«О том, что он поет „вживую“ можно было догадаться по тому, что артист лихо сымпровизировал и заменил несколько слов в песне „Дива“: „Мир у у ног, цветы овация, что ни роль, а Киркоров — все еще сенсация!“ И ведь он прав! Король Филипп даже в 56 лет не перестает удивлять, восхищать и радовать нас, его народ», — пишет и показывает портал dni.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, какую формулу успеха Филиппа Киркорова исповедует Ани Лорак