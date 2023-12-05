Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что больше всего понравилось гостям форума?

Петербург завоевал награду на международной выставке-форуме «Россия». Стенд Северной столицы вошел в топ самых ярких и посещаемых. Особый интерес у посетителей вызывала копия Дворцового моста, пролеты которого каждый час разводятся под музыку. За первый месяц работы экспозицию посетили более двухсот тысяч человек.

«Идея оправдала себя на 100%, мы взглянули на себя и на страну другими глазами. Петр видел наш город передовым и первым. И сейчас под руководством президента мы снова делаем его таким: строим и модернизируем промышленные предприятия, создаем общественные пространства, строим дороги, развязки, внедняем ИИ в нашу жизнь, превращаем город, который все знают и любят в мегаполис XXI века», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Всего на ВДНХ сегодня наградили глав 11 регионов. Масштабная выставка «Россия» бьет все рекорды посещаемости. Более двух миллионов человек уже побывал на экпозиции, 97% опрошенных после экскурсии заявили, что испытали чувство гордости за свою страну.

«Это действительно настоящий праздник, такая гордость, когда не только жители вашего региона, но и вся страна гордится регионом. Многие узнают то, что не знали о регионах. Почти всегда после начинается: „Хотим туда поехать, сами все увидеть“. Поэтому это самое главное — что выставка живая, постоянно обновляется и меняется, расслабляться нам нельзя, потому что впереди еще четыре месяца работы выставки, и она будет продолжать удивлять наших гостей», — подчеркнул первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Международная выставка-форум «Россия» посвящена важнейшим достижениям страны в самых разных отраслях. Она открыта на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.