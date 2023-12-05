Госдума одобрила право президента управлять имуществом иностранцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Нормы будут применять к правоотношениям, которые образовались после 24 февраля 2022 года.

Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону, которые закрепят за президентом России право вводить временное управление имуществом лиц из недружественных государств. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в уставных капиталах и имущественных правах. Уточняется, что глава государства сможет вводить особый порядок обращения взыскания на денежные средства и порядок исполнения обязательств перед гражданами недружественных стран.

Документ расширит полномочия президента в области введения экономических мер в связи с действиями других стран. Глава РФ сможет регулировать нормы взаимодействия российских граждан и юрлиц с гражданами и компаниями из недружественных государств.

В случае принятия закона, он будет нормировать правоотношения, образованные после 24 февраля 2022 года. Вступят нормы в силу со дня их официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал указ, касающийся налогообложения с недружественными странами.