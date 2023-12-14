Замысел Создателя: в Табакерке в память о Табакове представили «Атом Солнца»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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В шоу-спектакле задействовано 65 артистов, представлено огромное количество элементов хореографии, акробатики и даже магии.

В Театре Олега Табакова состоялась премьера шоу-спектакля «Атом Солнца», посвященного создателю Театра Олегу Павловичу Табакову. Автором идеи и художественным руководителем стал Владимир Машков, а режиссерами постановки выступили сразу четыре действующих актера — Алена Лаптева, Артур Касимов, Севастьян Смышников и Владислав Миллер.

«Мы пытаемся донести до зрителя, что каждый из нас талантлив. Самое главное — найти свой талант и поделиться им», — эксклюзивно отметила Алена Лаптева в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Главным действующим лицом на сцене является Зеркальный человек, который воплощает в себе талант, приумножая его и делясь им как с выступающими артистами, так и с обычными зрителями.

«Смысл всей происходящей истории — разговор об отражении. Мы все хотим отразиться — в своих детях, в своей работе — мы хотим отразиться в этом мире. И вот это отражение и этот замысел создателя нашего Театра, создателей всех театров и Высшего Создателя, который подарил нам жизнь, эмоции, чувства, — вот об этом эта история. И, конечно, это можно рассказать в театре только через возможности артиста. Ведь актеры здесь принимают участие во всех номерах и показывают абсолютно разные грани своего дарования», — подчеркнул художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков.

Четыре клоуна из постановки «Смертельный номер» — Рыжий (Владислав Миллер), Белый (Артур Касимов), Черный (Севастьян Смышников) и Длинный (Владислав Наумов) — также появились в шоу-спектакле «Атом Солнца».

«Так как это очень важный спектакль для истории нашего театра, для Владимира Львовича, и мы эту четверку решили принести сюда, потому что в том спектакле рассказывается о таланте, как с этим талантом люди борются, как они между собой выясняют эти отношения. Поэтому эта история четырех клоунов здесь была абсолютно необходима», — объяснил Артур Касимов.

В шоу-спектакле задействовано 65 артистов, представлено огромное количество элементов хореографии, акробатики и даже магии. Технические паузы, когда артистам было необходимо выйти из одного облика и предстать уже в новом образе на сцене, занимали не больше 15 секунд.

«По сути из номера в номер вы видите людей переходящих, то есть они мгновенно меняют костюмы и мгновенно выходят в следующий номер», — отметила Алена Лаптева.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер».