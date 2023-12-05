«Повысил ставки»: Макрон вызвал Орбана в Париж из-за позиции по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Премьер Венгрии считает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз даже не стоит начинать.

Президент Франции Эммануэль Макрон ждет премьера Венгрии Виктора Орбана в Париже для поиска компромисса в вопросе интеграции Украины в Евросоюз (ЕС). Он уже направил политику приглашение, пишет издание Politico со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Один из французских чиновников рассказал журналистам, что Макрон не теряет надежды переубедить венгерскую сторону и добиться от нее поддержки вступления Украины в ЕС. Собеседник считает, что Орбан просто «повысил ставки» для получения большего финансирования.

Ранее Politico сообщило, что председатель Европейского совета Шарль Мишель получил от Орбана письмо. Премьер попросил исключить из повестки саммита лидеров ЕС тему переговоров по вступлению Украины в союз. По мнению Орбана, консенсуса участникам встречи все равно добиться не получится.

Виктор Орбан в ноябре и вовсе заявил, что переговоры на эту тему начинать не стоит. По его словам, Киев просто не готов к присоединению к ЕС. Он заверил, что при его правительстве Украина не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдавия, Грузия и шесть стран Западных Балкан. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркивал, что их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» Евросоюза, и уступок не будет.

Рютте также выступал против быстрого расширения ЕС. По его словам, это неразумно, и принимать Украину не следует даже к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что у США заканчиваются деньги на содержание Украины.