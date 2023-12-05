Бывшие заложницы ХАМАС о нахождении в плену в секторе Газа: «Важна каждая минута»

Фото, видео: Reuters / AL-QASSAM BRIGADES, MILITARY WIN; 5-tv.ru

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Россиянки Елена Труфанова и Ирина Тати были освобождены благодаря властям РФ.

Россиянки Елена Труфанова и Ирина Тати, которые почти два месяца были заложницами боевиков ХАМАС в секторе Газа, благодарят власти РФ за спасение и просят помочь освободить их сына и внука. Об этом они рассказали журналисту 5-tv.ru Никите Кулюхину.

Ирина Тати и Елена Труфанова — мать и дочь, которых ХАМАС взяли в заложники в начале октября 2023 года. Все это время женщины пробыли в плену. Ирина Тати признается, что благодарна правительству России и лично Владимиру Путину за то, что она покинула опасный анклав. Ведь именно благодаря дипломатической работе властей РФ женщина оказалась в безопасности.

«Может быть, меня бы освободили и позже. Но, сами понимаете, что каждый день, каждый час и каждая минута, проведенная там, в заложниках, — это очень тяжело. Особенно, в моем возрасте», — говорит 73-летняя россиянка.

Тати просит содействия у властей, чтобы помочь освободить еще одного заложника — ее внука Александра. Она не знает, где именно он находится, но опасается, что условия могут быть крайне тяжелыми, а также переживает, как к нему относятся. Женщина также добавляет, что ее саму «не мучили», но и морально, и физически находиться там было очень тяжело. Россиянка все это время держалась только для того, чтобы увидеть свою семью. Дочь Елену она встретила только в день освобождения. Там и узнала, что ее зятя уже нет в живых.

Ее дочь Елена Труфанова, которую также освободили благодаря действиям российских властей, будучи заложницей, ничего не знала о своей семье, даже о том, живы ли они. И то, что теперь вдова, узнала одновременно с Тати.

«Каждый день ждать, когда тебя освободят. Каждый день надеяться», — говорит Елена.

Россиянка добавляет, что заложники находятся в плохом состоянии физическом и душевном, и для их освобождения важная каждая минута.

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