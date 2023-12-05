Тайны Египта: что известно о «вратах в Преисподнюю» в пирамиде Хеопса

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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Какие загадки хранит одна из главных достопримечательностей страны?

В пирамиде Хеопса, как недавно заявил египетский археолог Захи Хавасс, вероятно, существовала символическая дверь, через которую фараон мог попасть в Преисподнюю.

Однако ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов считает, что под «дверьми» понимают каменные заглушки шахт, берущих начало в нижней камере пирамиды Хеопса.

«Открыть эти „двери“ нельзя, их можно только просверлить. Что за ними скрыто? Я уверен, что там просто кладка пирамиды. Никакой сакральной комнаты и уж тем более „перехода в Преисподнюю“ там нет. Думаю, это было сказано, чтобы подогреть интерес к теме», — цитирует ученого издание aif.ru.

Он добавил, что шахты в пирамиде уже изучены более 20 лет назад с помощью роботов, которыми можно управлять на расстоянии. Сейчас намечается очередной этап исследовательских работ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые пытаются найти «зал знаний» в Египте.