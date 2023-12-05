«Вес не двигается»: дочь Пригожина пойдет на радикальные меры из-за родов
Дочь Иосифа Пригожина собирается сделать пластическую операцию
Фото: Instagram* / danaya_prigozhina
Наследница звезды до сих пор мечтает о более стройной фигуре.
Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная более года назад родила мальчика. Ей удалось прилично сбросить вес после родов, но она до сих пор мечтает о более стройной фигуре.
Изданию StarHit.ru 26-летняя наследница звезды призналась, что решилась на пластическую операцию. Она призналась, что много времени уделяет себе и своему внешнему виду, именно поэтому ее приоритет — уверенность в том, что она ведет правильный и здоровый образ жизни.
«После кесарева сечения на протяжении многих месяцев я худела при помощи диетолога, давала спортивные нагрузки. В итоге скинула около 30 килограммов. Однако вес остановился и не двигается», — объяснила девушка.
Запланирована у Пригожиной «профилактическая» операция, которая устранит физические факторы, мешающие занятию спортом и будущему преображению. По словам Данаи, процедура по уменьшению объема желудка по медицинским показаниям оказалась для нее невозможна, поэтому с пластическим хирургом была согласована иная операция.
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