Никогда так не делайте: почему опасно хранить деньги в чехле телефона

Деньги под чехлом смартфона могут загореться от тепла процессора

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Читайте нас в: Дзен Новости

Эти знания могут однажды спасти вам жизнь.

Многие пользователи смартфонов привыкли использовать чехол гаджета как дополнительный карман. В пространство позади трубки они кладут деньги, фотографии, банковские карточки, однако это может быть очень опасно.

Издание utro.ru пишет, что на видео, которое недавно стало популярным в интернете, показано, что процессор телефона является источником тепла, которое выделяется и накапливается в момент работы гаджета. В замкнутом пространстве чехла может стать настолько горячо, что его содержимое просто вспыхнет, повредив телефон, а в худшем случае — и его владельца.

Неожиданное возгорание в кармане можно заметить не сразу. Огонь способен мгновенно перекинуться на легковоспламеняющуюся синтетическую ткань одежды и нанести серьезный вред здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мобильные телефоны влияют на детей.