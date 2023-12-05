Пандемия и конец капитализма в США: Saxo Bank опубликовал предсказания на 2024 год

Фото: www.globallookpress.com / Jed Conklin

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Ранее банк предупреждал весь мир о революции, США — об инфляции на уровне 15%, а Францию — об отставке президента из-за оппозиции. Что эксперты пророчат на этот раз?

Датский Saxo Bank опубликовал новую десятку шокирующих прогнозов на грядущий год. Главной темой предсказаний стал «Конец пути», сообщает банк на своем официальном сайте.

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен обратил внимание на то, что после мирового кризиса 2008 года стабильность испарилась и вовсе. Все отправляются в опасное будущее, в котором сценарии для экономики могут быть самые разные. Так что же ждет планету?

Сколько будет стоить нефть в 2024 году?

Saxo Bank предупреждает — на фоне санкций, наложенных на российскую нефть, и роста спроса, цена на энергоноситель может вырасти до 150 долларов за баррель уже к середине года.

Безусловно позитивно отразится это на королевской семье Саудовской Аравии. Она сможет осуществить свою мечту и наконец-то купить права на проведение Лиги чемпионов УЕФА, превратив ее в Мировую лигу чемпионов ФИФА.

Кто победит на выборах президента США?

В Дании победу на предстоящих президентских выборах США сулят Роберту Кеннеди-младшему. При этом такой исход будет негативным для страны — непартийный кандидат создаст первое в истории Соединенных Штатов коалиционное правительство, а также возьмется за борьбу с монополиями в области медицины, обороны и интернета. А это неминуемо приведет переоценке стоимости компаний-гигантов.

Кроме того, правительство США в 2024 году может столкнуться с ростом бюджетных расходов и введет налоговые льготы для привлечения инвестиций. Страну поджидают инфляция, нестабильность, ужесточение финансовых условий и падение капитализма.

Какие кризисы ждут человечество в 2024 году?

Исследователи предполагают, что мир ждет два глобальных кризиса. Причиной первого станет развитие искусственного интеллекта. Не исключено, что один из влиятельных чиновников в одной из стран будет дискредитирован с помощью дипфейка. Правительства отреагируют на это решительно — введут ограничения на использование ИИ, а это отразится на финансировании в сфере технологий.

В ином случае в мире может случиться кризис из-за пандемии ожирения. Население Земли может начать прибегать к «легкому способу» борьбы с лишним весом — фармакологии, а вот от физической активности откажется и вовсе. Это приведет к потере здоровья, снижению уровня производительности труда и, как следствие, стагнации в экономике.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ сделали печальный прогноз для Зеленского по НАТО.