Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

Анастасия Бурмистрова 19 0
Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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В России штрафы за нарушения при обработке персональных данных повысили до 1,5 миллиона рублей. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении.

Так, в случае принятия закона Совфедом и президентом России Владимиром Путиным обработка персональных данных без согласия человека в письменной форме повлечет за собой штрафы:

  • для граждан — от десяти до 15 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей;
  • для ИП — от 500 тысяч до одного миллиона рублей;
  • для юридических лиц — от 300 до 700 тысяч рублей.

За повторные нарушения штрафы будут повышены. Максимальный размер составит 1,5 миллиона рублей — для юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации».

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