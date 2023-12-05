Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных
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Компании обяжут брать письменное согласие с гражданина. Иначе грозит административная ответственность.
В России штрафы за нарушения при обработке персональных данных повысили до 1,5 миллиона рублей. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении.
Так, в случае принятия закона Совфедом и президентом России Владимиром Путиным обработка персональных данных без согласия человека в письменной форме повлечет за собой штрафы:
- для граждан — от десяти до 15 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей;
- для ИП — от 500 тысяч до одного миллиона рублей;
- для юридических лиц — от 300 до 700 тысяч рублей.
За повторные нарушения штрафы будут повышены. Максимальный размер составит 1,5 миллиона рублей — для юридических лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации».