Москалькова прокомментировала сообщения о госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Что с ней произошло? И как она себя чувствует?

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова была госпитализирована в больницу. Информацию она подтвердила в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что в связи с появившейся в СМИ информации получает много звонков и сообщений с вопросами о самочувствии. Москалькова выразила благодарность всем, кто переживает, и поспешила успокоить, что с ней все в порядке.

«В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, куда он попал с инфарктом ранее. В распоряжении появились эксклюзивные кадры, на которых артист направляется к выходу медучреждения вместе с врачом.