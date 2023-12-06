Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Появление «прокачанных» истребителей позволит российским бойцам получить большое преимущество над украинскими боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерпеть окончательный крах. Российские инженеры подготовили президенту Незалежной новый неприятный «сюрприз» прямо в преддверии Нового года — нижегородский завод «Сокол» усовершенствовал находящиеся в распоряжении российской армии истребители МиГ-31 в рамках гособоронзаказа.

Как рассказали EADaily, ссылаясь на пресс-службу «Ростеха», улучшенные модели истребителя буквально на днях поступили в распоряжение Минобороны. Теперь доставлять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в стан врага МиГ-31 сможет еще эффективнее, поскольку «обзавелся» улучшенной ударной воздушной платформой. С текущими характеристиками она способна еще эффективнее решать экстренные боевые задачи в режиме реального времени.

В представительстве компании также отметили, что инженеры не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат работу над улучшением технических характеристик Миг-31.

«Предприятие обладает необходимой производственной базой и компетенциями, чтобы в дальнейшем реализовывать программу модернизации парка этих машин», — сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК «Ростех») Юрий Слюсарь.

Чуть ранее боевую мощь российских истребителей признал и сам Владимир Зеленский. В одном из интервью для зарубежной прессы президент Украины заявил, что взлеты российских МиГ-31 парализуют всю страну на несколько часов. При этом глава киевского режима так и не нашел способа, как этому противостоять.

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