«Весь календарь был черный»: почему Нина Русланова отмечала день рождения именно 5 декабря
Садальский: Русланова сама решила отмечать день рождения 5 декабря
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
В 2023 году знаменитой артистке могло исполниться 78 лет.
Народная артистка России Нина Русланова отмечала день рождения 5 декабря просто потому, что сама однажды выбрала эту дату. Об этом в личном блоге рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
Актрисе 5 декабря могло бы исполниться 78 лет. По словам Садальского, эту дату атриса выбрала самостоятельно.
«Воспитательница детского дома принесла отрывной календарь и велела выбрать какую-нибудь дату. Весь календарь был черный и только 5 декабря был красный день календаря, нарисованная девочка с шариком сидела на плече у папы», — написал артист.
Русланова, будучи двухмесячной малышкой, попала в детский дом в 1946 году. Младенца нашли в городе Богодухове Харьковской области.
Считается, что в учреждении ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова будущая великая артистка получила от инспектора детдомов в честь певицы Лидии Руслановой.
Актриса ушла из жизни в 75 лет в 2021-м после борьбы с коронавирусной инфекцией. Она похоронена на Троекуровской кладбище в Москве.
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