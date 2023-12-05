«Весь календарь был черный»: почему Нина Русланова отмечала день рождения именно 5 декабря

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В 2023 году знаменитой артистке могло исполниться 78 лет.

Народная артистка России Нина Русланова отмечала день рождения 5 декабря просто потому, что сама однажды выбрала эту дату. Об этом в личном блоге рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Актрисе 5 декабря могло бы исполниться 78 лет. По словам Садальского, эту дату атриса выбрала самостоятельно.

«Воспитательница детского дома принесла отрывной календарь и велела выбрать какую-нибудь дату. Весь календарь был черный и только 5 декабря был красный день календаря, нарисованная девочка с шариком сидела на плече у папы», — написал артист.

Русланова, будучи двухмесячной малышкой, попала в детский дом в 1946 году. Младенца нашли в городе Богодухове Харьковской области.

Считается, что в учреждении ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова будущая великая артистка получила от инспектора детдомов в честь певицы Лидии Руслановой.

Актриса ушла из жизни в 75 лет в 2021-м после борьбы с коронавирусной инфекцией. Она похоронена на Троекуровской кладбище в Москве.

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