Фото: vk.com

«Огоньки Сферума» — онлайн-соревнование для работников сферы образования, школьников, участников и преподавателей творческих коллективов.

Сферум запускает новогодний онлайн-марафон для педагогов и учащихся. Мероприятие будет проходить в период с 5 по 15 декабря. Инициатива поможет подготовиться к Новому году и создать праздничное настроение, а самые активные команды получат призы. 20 декабря для всех участников состоится новогоднее онлайн-шоу.

Чтобы присоединиться к соревнованию, нужно собрать команду, в которую войдет хотя бы один педагог, и подписаться на каналы в учебном профиле Сферум «Легко сказать» (для педагогов) и «Свой атмосферум» (для учеников). В каналах в течение десяти дней будут публиковаться тематические задания: украшение класса, проведение новогоднего опроса и другие.

Командам предстоит выполнить их и поделиться результатами в собственном канале в Сферуме. Заполнить заявку на участие в марафоне и узнать о нем подробнее можно на сайте проекта.

По итогам марафона жюри выберет среди команд трех абсолютных победителей, семь призеров и самую активную образовательную организацию: они получат награды — умные колонки VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей, брендированные подарки и сертификаты. Помимо этого, все команды-финалисты получат новогодний набор стикеров от Сферума.

20 декабря всех участников пригласят на новогоднее онлайн-шоу: оно пройдет в форме трансляции в Сферуме и официальном сообществе сервиса ВКонтакте.

«Это был интересный и яркий год как для наших пользователей, так и для всей команды сервиса. Сферумом пользуются уже более 15 млн педагогов, учащихся и их родителей. И мы хотим создать новогоднее настроение и подготовиться к празднику вместе. Онлайн-соревнование „Огоньки Сферума“ поможет подвести итоги года и даст хороший старт для приятного и полезного общения по учебным вопросам в следующем году», — прокомментировал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве.

Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.