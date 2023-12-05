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Существовать с принципом «быстрее, выше, сильнее» не всегда верно.

Окружающая реальность стала все больше походить на соревнование и гонку. Мир стремительно преображается каждый день, и ему необходимо «соответствовать», чтобы достичь чего-то.

Из-за непрекращающейся конкуренции и желания добиться большего очень многие люди сталкиваются с синдромом завышенных ожиданий, который часто мешает получать настоящее удовольствие от жизни. О том, как перестать ругать себя, принять недостатки и начать верно идти к цели, изданию aif.ru рассказала гештальт-терапевт Ольга Мошенская.

Борьба с собой

Требуя от себя слишком многого, некоторые могут столкнуться с внутренним конфликтом, который разрешить бывает достаточно сложно. Обычно такие люди гордятся собой за достигнутые результаты, но в то же время не могут остановиться «ни на минуту» и превращают все старания в «насилие над собой».

По их мнению, необходимо прилагать большие усилия, чтобы поддерживать то, что имеешь. А для того, чтобы «получать еще больше», нужно больше работать.

Так можно пропустить «точку примирения», отмечается в материале. Человек должен принять то, что у него уже есть, и согласиться с этим.

Иначе он так и будет продолжать ругать себя и пытаться достичь невозможного, вместо того чтобы перенаправить эту отрицательную энергию на более «полезные» вещи.

Принять себя и перестать предъявлять чрезмерные требования

Жить с принципом «быстрее, выше, сильнее» не всегда правильно. Необходимо уметь соглашаться с достигнутым и вовремя быть готовым к отказу от новой цели, если она вызывает излишний дискомфорт или чрезмерно трудновыполнима.

Нет ничего плохого в том, чтобы уметь сдаться и принять факт, что некоторые вещи действительно могут никогда не случиться. Внутренний конфликт «я хочу, но не могу» способен поглотить человека целиком, и только вынужденное согласие со своими ограничениями позволит начать полноценно жить.

Важно принять свою собственную «скорость» и способности, заметить себя «настоящего», а не беспрерывно думать о себе «завтрашнем».

Кто я такой и чего я хочу?

Для прекращения самобичевания стоит познакомиться с собой. Перечислить все свои качества, вспомнить собственную «историю», пройденное и пережитое.

Проще говоря, спросить себя: «Кто я?» Если вдруг ответы не совпадают с желаемым представлением о себе, важно «отгоревать» упущенное.

Это необходимый шаг для того, чтобы с нуля начать идти к мечте. После «знакомства» можно попробовать представить себя, допустим, через пять лет.

Осознание своих желаний поможет понять, какими реальными шагами нужно двигаться к цели. Также стоит разделять навязанные мечты и действительные.

Часто человек бежит «туда, куда его кто-то отправил». Кроме того, стоит научиться строить свою жизнь, согласно собственной истории, умениям, искренним желаниям и возможностям.

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