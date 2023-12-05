Путин назначил Тарабрина новым послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

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Александр Шульгин был освобожден от этих должностей.

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нидерландах был назначен Владимир Тарабрин. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Тарабрин также по совместительству займет пост постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Ранее занимавший эти должности Александр Шульгин освобожден от них другим указом. Он исполнял обязанности посла и постпреда России при ОЗХО с сентября 2015 года.

Владимир Тарабрин находится на дипломатической работе с 1979 года после окончания МГИМО МИД СССР.

В 2013 году он был назначен послом России в Габоне, а так же занимал должность главы департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз с 2019-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев назначил нового посла в России.