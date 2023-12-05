Отец актера Гармаша попал в реанимацию

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Что произошло с родственником звезды?

Отец актера Сергея Гармаша Леонид попал в реанимацию. Об этом 5-tv.ru сообщил информированный источник.

«В интенсивной терапии лежит его папа, которому много лет. Ничего страшного, ничего такого — он просто лежит после операции», — отметил собеседник.

Родственник звезды, как отмечается, находится в «абсолютно нормальном состоянии» — он уже даже ходит. Сам Гармаш переживает о здоровье отца — он уже звонил тому и выяснял, как все проходит.

После интенсивной терапии, объяснил источник, отца Гармаша переведут в общую палату. Затем, при благоприятном исходе, последует выписка из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта.