ФАС выявила нарушения в действиях «Сбербанка» при страховании ипотеки

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Компани и ее «дочке» грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке.

Антимонопольное дело возбуждено в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что в действиях организаций были зафиксированы признаки заключения антиконкурентного соглашения.

В ведомстве отмечается, что нарушения были допущены при страховании компанией ипотеки. Клиентам навязывались услуги «Домклик Плюс», предусматривающие страховку. Сам пакет же предоставляет скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования. Пакет также включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК «Сбербанк Страхование жизни».

Подключение пакета производилось на добровольных основаниях и не влияло на решение банка о кредитовании. Однако от данных услуг напрямую зависела процентная ставка.

Ранее скидка по ставке по кредиту предусматривалась при заключении заемщиком договора о страховании жизни в любой страховой компании, имеющей аккредитацию банка. Однако сейчас Сбербанк предоставляет скидку 1% только подключившим пакет «Домклик Плюс».

В ФАС считают, что Сбербанк и «Сбербанк страхование жизни» ограничили других участников рынка и клиентов своим предложением о предоставлении кредита на более выгодных условиях только при подключении пакета услуг определенной организации. Действия банка отразились на работе иных страховщиков.

Если вина банка и страховой компании будет доказана, то им грозят штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что «МегаФон» принял решение снизить необоснованно повышенные тарифы.