Больше не Буланова: как теперь зовут знаменитую певицу
Певица Буланова заявила о планах взять двойную фамилию
Фото: Instagram* / buslya
Поменяет ли звезда свой автограф?
Певица Татьяна Буланова после брака решилась на большие перемены — теперь она будет носить двойную фамилию. Об этом пишет издание dni.ru.
Заслуженная артистка России в третий раз вышла замуж 2 июня в Петербурге. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше ее.
А через десять дней после свадьбы в СМИ появилась информация о том, что звезда якобы взяла фамилию молодого мужа. Буланова внесла ясность в этом вопросе.
«Я пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла. Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии», — поделилась исполнительница.
Кроме того, она раскрыла, какой будет ее новая фамилия. Знаменитость подчеркнула: заново учиться давать автографы ей не придется.
«От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная — Буланова-Руднева», — заключила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Буланова хочет детей от нового мужа.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.