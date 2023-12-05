Допилась? Что происходит с ногами Анастасии Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Поклонники активно спекулируют, что спиртное довело танцовщицу до видимых проблем со здоровьем.

Балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала споры в сети после публикации видео с ее новой песней. Все внимание пользователей было приковано к ногам танцовщицы — их худобу многие сочли последствием злоупотребления алкоголя.

Люди пишут, что у женщин-алкоголиков якобы всегда худые ноги. 5-tv.ru узнал у психиатра и нарколога Василия Шурова, что на самом деле происходит с Волочковой.

Доктор рассказал, что у всех, кто занимается балетом, очень худые ноги, порой доходящие до состояния анорексии. Одним из основополагающих условий для этого вида искусства является низкий вес.

«У Анастасии это профессионально. Она все время очень худая и ноги у нее очень худые», — объяснил эксперт.

Однако Шуров тут же заметил, что, по его мнению, у балерины ярко выраженная третья стадия алкоголизма, которая могла спровоцировать энцефалопатию. При этом состоянии ткани головного мозга повреждаются под воздействием алкоголя, вызывая искажения в сознании.

Именно поэтому Волочкову, теоретизирует врач, может не волновать ее внешний вид или состояние тела. Специалист также развеял миф о том, что у алкоголиков худеют ноги.

Такой внешний вид может быть обусловлен индивидуальными особенностями метаболизма, питания и так далее. Единственное, что может влиять на вид ног любителей спиртного — это полинейропатия на последних стадиях алкоголизма.

При полинейропатии возникает множественное поражение периферических нервов, что ведет за собой нарушение координации, потерю чувствительности конечностей, боли и паралич, а также действительно приводит к утончению ног. Однако у Волочковой этого еще нет, убежден психиатр.

«Анастасия такая всегда была. Она до полинейропатии еще не допилась», — констатирует доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова выпустила песню перед похоронами экс-бойфренда.