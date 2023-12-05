Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с Украиной. Однако именно киевский режим во главе с Владимиром Зеленским заблокировал переговоры.

В вопросе примирения России и Украины надо брать пример с Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — заявил Явлинский.

По словам политика, это именно та перспектива, которая сегодня существует в мире. Явлинский указал на неудачные попытки Индии и Пакистана, Израиля и Палестины, а у Европы получилось, считает он.

«Надо брать пример», — добавил политик.

Начало спецоперации России на Украине и отказ второй от переговоров

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны.