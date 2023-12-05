Как избежать пожара в Новый год: правила безопасности

Неисправная гирлянда может привести к пожару в Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Какие меры предпринять, чтобы новогоднее волшебство не превратилось в трагедию?

В канун новогодних праздников каждый из нас стремится украсить свой дом, создать в нем атмосферу тепла, уюта и волшебного настроения. В этих целях используются электрогирлянды, свечи и другие небезопасные атрибуты. Портал URA.RU напомнил о правилах пожарной безопасности, чтобы все прошло безопасно и радостно.

Основные правила пожарной безопасности в новогодние праздники

Перед тем как украсить дом, нужно проверить исправность новогодних электрогирлянд. Ни в коем случае нельзя использовать поврежденные провода и лампочки, чтобы не допустить их перегрузки, также нельзя подключать чересчур много устройств к одному источнику питания.

Нужно ставить елку вдали от отопительных приборов и не забывать выключать гирлянды, если покидаете дом.

Свечи сегодня популярный элемент для создания уюта, особенно они актуальны на Новый год. Они должны быть установлены на негорючей основе и в недоступном для детей и животных месте.

Пиротехнику нужно использовать строго по инструкции и не давать их детям без присмотра взрослых.

Не оставляйте включенными на ночь электроприборы, в первую очередь те, которые могут перегреваться. Вместе с тем следует убедиться, что у вас дома есть огнетушитель в рабочем состоянии и детекторы дыма.

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