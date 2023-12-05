Умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Младшая сестра Фиделя Кастро умерла в Майами в возрасте 90 лет

Фото: Gaston de Cardenas / EPA / ТАСС

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Хуана Кастро покинула Кубу после революции на острове и жила в США.

Младшая сестра кубинского революционера Фиделя Кастро Хуана де ла Каридад Кастро Рус скончалась в возрасте 90 лет. Об этом в личном блоге в социальных сетях сообщила ее представитель Антониетта Коллинс.

По словам Коллинс, Хуана де ла Каридад Кастро Рус скончалась 4 декабря в Майами, где проживала в последние годы.

«Исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю», — сообщила Коллинс.

Младшая сестра Фиделя Кастро, лидера социалистической революции на Кубе, была оппозиционеркой партии брата и несколько лет сотрудничала с ЦРУ. Страну она покинула в 1964-м, обосновавшись сначала в Мексике, а потом в Соединенных Штатах. Также Хуана Кастро принимала участие в создании некоммерческой организации, действующей против правительства Кубы.

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