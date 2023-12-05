«Бегать не собираемся»: СМИ узнали о готовности России к переговорам с Украиной

«Известия» узнали о готовности России к переговорам с Украиной

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Российские власти не раз отмечали, что именного киевский режим и его глава Владимир Зеленский отказались от диалога.

Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

По информации газеты, Москва допускает диалог с Киевом в Венгрии или другой стране Запада. Однако главное условие — готовность Украины и Запада.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — подчеркнул источник «Известий».

Между тем российские власти не раз отмечали, что именно Украина приняла решение вести боевые действия до последнего и на законодательном уровне заблокировала диалог с Россией. Как отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, Киев сегодня «практически не субъектен», а его союзники только обеспечивают продолжение конфликта.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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Отказ Украины от переговоров с Россией

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе назревает серьезный политический кризис, который разразится уже в декабре. Причиной называется поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тесных связей с Россией, его позиция относительно принятия бюджета ЕС и вступления Украины в организацию.