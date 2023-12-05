Страшные вещи или добрые дела: на что были способны колдуны СССР
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Ученые Советского Союза считали людей с паранормальными способностями лжецами, но старательно изучали их дар.
В СССР за тягу к магии можно было получить реальный срок как за «мракобесие». Однако в начале ХХ века ученые Советского Союза, как и большинства стран, внимательно относились к людям, увлекающимся подобными практиками, и даже изучали некоторых из них. Что известно о колдунах СССР — в материале 5-tv.ru.
Колдовское место
В СССР считалось, что настоящие ведьма или колдун — это тот, кто с помощью определенных тайных знаний способен изменить естественный ход вещей. Одним из самых знаменитых мест, где обитали, как считалось, настоящие колдуны — Боровический уезд Новгородской губернии. Именно туда в 1928 году была отправлена первая научная экспедиция. Советские ученые должны были выяснить, правдивы ли порой весьма жуткие слухи о местных.
О некоторых жителях уезда говорили, что они умели убивать одним взглядом, насылать мор на домашнюю скотину или превращать неугодных им людей в животных. Кроме того, считалось, что у обладающих паранормальными способностями не одна тень, а сразу две. А глаза — безумные и обязательно навыкате, волосы длинные и спутанные, да и в целом вид как у настоящей сказочной злодейки. Само собой, специалисты в такие россказни не верили, но все же решили изучить быт «колдунов».
Колдуны и ведьмы Боровического уезда
Согласно данным, в своей экспедиции ученые действительно встретили сельчан, кто со всей серьезностью называл себя колдуном. Самые обычные мужчины и женщины внешне, они отличались родом занятий, помогая приворожить кого-то, навести порчу, а, если требуется, и свести в могилу. Некоторые из них считались знахарями, и с помощью «магии» помогали соседям и всем нуждающимся справиться с недугом.
Виритники — так звали «магов» Новгородской области. Говорилось, что дар им передавался исключительно по наследству, и, как сообщает портал «Рамблер», при желании от него можно было отказаться.
Северные деревни СССР
Так или иначе, в истории СССР сохранились свидетельства, согласно которым после проведенным обрядов «пациентам» становилось хуже или лучше, в зависимости от того, на что была направлена «магия».
«Знахарка берет чаще всего соль, наговаривает на нее и заставляет девушку положить ее парню в пищу — не в холодную, чтобы его сердце не „захолодело“, и не в горячую, чтобы вместе с паром не улетели слова, а в теплую, тогда слова окажут самое благоприятное действие», — рассказывали авторы в этнографических очерках, собранных в сборнике «Старый новый быт».
Для своих ритуалов колдуны СССР использовали чаще всего зеркала, воду, железные предметы, в том числе, ножи, землю, а заговоры записывали на бумажки, из которых скреплялись самодельные тетради. Этнографы утверждали, что у с самых «продвинутых» колдунов перед избами скапливались настоящие очереди, порой до 100 человек.
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