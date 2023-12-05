Страшные вещи или добрые дела: на что были способны колдуны СССР

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Ученые Советского Союза считали людей с паранормальными способностями лжецами, но старательно изучали их дар.

В СССР за тягу к магии можно было получить реальный срок как за «мракобесие». Однако в начале ХХ века ученые Советского Союза, как и большинства стран, внимательно относились к людям, увлекающимся подобными практиками, и даже изучали некоторых из них. Что известно о колдунах СССР — в материале 5-tv.ru.

Колдовское место

www.globallookpress.com / R. Gemperle

В СССР считалось, что настоящие ведьма или колдун — это тот, кто с помощью определенных тайных знаний способен изменить естественный ход вещей. Одним из самых знаменитых мест, где обитали, как считалось, настоящие колдуны — Боровический уезд Новгородской губернии. Именно туда в 1928 году была отправлена первая научная экспедиция. Советские ученые должны были выяснить, правдивы ли порой весьма жуткие слухи о местных.

О некоторых жителях уезда говорили, что они умели убивать одним взглядом, насылать мор на домашнюю скотину или превращать неугодных им людей в животных. Кроме того, считалось, что у обладающих паранормальными способностями не одна тень, а сразу две. А глаза — безумные и обязательно навыкате, волосы длинные и спутанные, да и в целом вид как у настоящей сказочной злодейки. Само собой, специалисты в такие россказни не верили, но все же решили изучить быт «колдунов».

Колдуны и ведьмы Боровического уезда

© РИА Новости / Константин Чалабов

Согласно данным, в своей экспедиции ученые действительно встретили сельчан, кто со всей серьезностью называл себя колдуном. Самые обычные мужчины и женщины внешне, они отличались родом занятий, помогая приворожить кого-то, навести порчу, а, если требуется, и свести в могилу. Некоторые из них считались знахарями, и с помощью «магии» помогали соседям и всем нуждающимся справиться с недугом.

Виритники — так звали «магов» Новгородской области. Говорилось, что дар им передавался исключительно по наследству, и, как сообщает портал «Рамблер», при желании от него можно было отказаться.

Северные деревни СССР

www.globallookpress.com / Daisy Gilardini

Так или иначе, в истории СССР сохранились свидетельства, согласно которым после проведенным обрядов «пациентам» становилось хуже или лучше, в зависимости от того, на что была направлена «магия».

«Знахарка берет чаще всего соль, наговаривает на нее и заставляет девушку положить ее парню в пищу — не в холодную, чтобы его сердце не „захолодело“, и не в горячую, чтобы вместе с паром не улетели слова, а в теплую, тогда слова окажут самое благоприятное действие», — рассказывали авторы в этнографических очерках, собранных в сборнике «Старый новый быт».

Для своих ритуалов колдуны СССР использовали чаще всего зеркала, воду, железные предметы, в том числе, ножи, землю, а заговоры записывали на бумажки, из которых скреплялись самодельные тетради. Этнографы утверждали, что у с самых «продвинутых» колдунов перед избами скапливались настоящие очереди, порой до 100 человек.

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