В пух и прах: подразделение пехоты ВСУ ликвидировали под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Поразить позиции противника удалось с помощью специальных дронов, использующих технологию «от первого лица».

Ивановские десантники уничтожили подразделение пехоты ВСУ под Артемовском. Поразить позиции противника удалось с помощью специальных дронов, использующих технологию «от первого лица».

Это когда оператор управляет беспилотником в очках виртуальной реальности. Всего в атаке были задействованы два таких дрона — и благодаря массированному удару противнику не оставили ни единого шанса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили «Ланцетами» на правом берегу Днепра.