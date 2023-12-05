Они погибли: жуткая авария с грузовиком произошла под Астраханью

Три человека погибли в ДТП на трассе под Астраханью

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Астраханской области; 5-tv.ru

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Один из водителей выехал на встречную полосу — дальше случилась трагедия.

Три человека погибли на трассе под Астраханью. Там легковой автомобиль влетел в КАМАЗ.

Вероятно, водитель не рассчитал маневр — выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. От легковушки осталась груда искореженного металла.

Все, кто находились внутри, погибли. Пострадал и водитель КАМАЗа — его с травмами увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге сейчас так скользко, что столкнулись сразу 40 автомобилей. Пробка на кольцевой дороге растянулась на несколько километров в обе стороны.

В городе сначала шел дождь, потом подморозило. Под ногами и под колесами была просто ледяная корка.