Необратимые последствия? Для кого холод смертельно опасен

Врач Хорошев: мороз наиболее опасен для людей с болезнями сердца и сосудов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Все о влиянии мороза на детей, пожилых людей, мужчин и женщин.

Больше всего от зимних морозов страдают люди с сердечно-сосудистыми и гипертоническими заболеваниями. Об этом агентству ТАСС рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и врач общей практики Владимир Хорошев.

По словам специалиста, минусовая температура также негативно влияет на самочувствие людей с проявлениями транзиторной ишемической атаки и тех, кто перенес инфаркт. Людям с проблемами с сердцем Хорошев посоветовал в случае необходимости уборки снега не торопиться, делая перерывы после каждых трех-четырех минут работы.

«Если человек почувствовал даже незначительную усталость, то это уже сигнал об опасности», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он рекомендовал лицам из группы риска перед выходом на улицу из метро постоять в переходе две-три минуты, чтобы организм немного привык к уличной температуре. Например, можно сделать несколько глубоких вдохов.

Как холод влияет на детей

При аномальном холоде ребенку не грозит вирусное заболевание. При низких температурах микроорганизмы попросту не выживают — в морозы у детей часто сипнет голос.

При резких перепадах погоды больше всего страдают метеозависимые дети. Так что, если ребенок чувствителен к ним, предупреждающими сигналами могут быть перемены настроения и ощущение недомогания.

Медики рекомендуют прогулки с детьми до трех лет, если температура воздуха не ниже минус 15 градусов. Так как кожа у малышей тонкая и нежная, морозы высушивают ее и могут обморозить.

При этом время нахождения на улице зависит от активности ребенка. Оптимальное варьируется от 15 минут до 60: чем больше он двигается, тем дольше может играть на свежем воздухе.

Морозная погода для беременных

Многие женщины считают, что зимой первая половина беременности переносится комфортнее по сравнению с летним периодом, когда нет жары, запахов, духоты. Однако есть и свои минусы — причем очень серьезные.

Особенно опасности могут подвергнуться женщины, проживающие в больших городах. В мегаполисе тяжело одеваться по погоде: на улице минус 20, а в транспорте десять градусов тепла.

Итого — перепад в 30 градусов, что оказывает определенную нагрузку на вегетативно-нервную систему. Та ответственна за автоматическую регуляцию работы внутренних органов, в частности, кровообращение и температуру.

При регулярных перепадах температуры окружающей среды могут нарушиться механизмы регуляции. Это проявляется потливостью и повышением температуры тела даже на морозе и, наоборот, — сужением сосудов и обмороками в тепле.

Так, может грозить диагноз — вегето-сосудистая дистония, то есть нарушение контроля за кровеносными сосудами. Возможные последствия этого недуга — резкое сужение сосудов, идущих к матке, а то и артерий пуповины. Приток крови к плоду сокращается и за счет дефицитного кровообращения в плаценте, и из-за сужения сосудов пуповины.

Как зимние холода влияют на пожилых людей

Длительное нахождение на холоде может привести к переохлаждению организма и гипотермии — состоянию, при котором температура опускается ниже 35 градусов, из-за чего нарушается работа организма в целом и повышается риск летального исхода. В пожилом возрасте риск гипотермии особенно высок, а риск переохлаждения существует даже при незначительном уличном похолодании.

Опасности, связанные с холодной погодой, увеличиваются в пожилом возрасте из-за физиологических и поведенческих факторов. Так, люди в возрасте меньше ощущают холод, их умение сбалансировать температуру тела ослаблено.

Большое количество лекарств, которые они принимают, делает их особенно чувствительными к минусовым температурам. Также сказывается скудное питание, питье.

Мужское здоровье зимой

Зимой организм нуждается в дополнительных затратах, чтобы противостоять морозам и разгуливающим бактериям. И дело не только в общем здоровье организма, также зимой под ударом находится половое здоровье мужчины — если мужчина легко одет, есть риск застудить органы мочеполовой системы.

Женское здоровье зимой

С наступлением холодов женщины чаще жалуются врачу на боли внизу живота, частое и болезненное мочеиспускание, ощущение увеличения паховых лимфатических узлов и на повышенную температуру.

По словам врачей, холод — это шок для органов, которые «спрятаны» внутри организма совсем не просто так. Поэтому крайне важно одеваться по сезону, в зимние месяцы обязательно носить теплую одежду, колготки и обувь, исключить купание в холодной воде.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Москву надвигаются аномальные морозы.