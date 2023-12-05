«Соленый вкус слез моих бывших»: Волочкова выпустила песню перед похоронами экс-бойфренда

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Банщик Сергей был в отношениях с дивой недолго. Его жизнь оборвалась буквально на днях.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова решила напомнить всем, что она не только танцовщица, но и певица. В пятницу звезда порадовала поклонников новой композицией «Слезы моих бывших», которая обращена ко всем прошлым возлюбленным Анастасии.

Иронично, что трек появился на музыкальных платформах за день до похорон Сергея Кузнецова, экс-любовника Волочковой. Мужчина скончался в СИЗО, где ожидал приговора по делу об избиении супруги. По предварительным данным, он мог добровольно уйти из жизни.

Самой балерины на похоронах не было: как рассказала Анастасия, банщик Сергей был одним из многих ее поклонников. Их отношения продлились недолго.

Вспоминать мимолетные романы знаменитость не любит, чему и посвятила целую песню.

«Соленый вкус слез моих бывших // В истории новой мне кажется лишним», — гласит строчка новой композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова не пришла на похороны экс-возлюбленного.