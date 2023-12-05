Смертельный номер: фокусники, погибшие во время своих выступлений на сцене

Фокусник Джозефф Буррус умер во время своего трюка с погребением заживо

Фото: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu

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Они хотели стать известными, но слишком поздно поняли, что нельзя рисковать собственной жизнью.

Фокусники славятся своими удивительными трюками — в погоне за славой и признанием публики они идут на слишком многое, в прямом смысле слова рискуют своей жизнью ради успешного номера. Некоторым удавалось покорить людские сердца, а некоторым, к сожалению, не повезло, и они стали жертвами своих же фокусов.

Погребение Джозеффа Бурруса

www.globallookpress.com / Pascal Deloche

Фокусник Джозеф Буррус выступал под псевдонимом «Удивительный Джо» и мечтал переплюнуть знаменитого Гарри Гудини — похоронить себя заживо и выбраться наружу.

Фокус был назначен на Хэллоуин в 1992 году. В тот день на заранее подготовившегося Бурруса надели наручники, после чего заковали его в цепи, положили в прозрачный гроб и опустили в двухметровую яму.

По плану гроб должны были покрыть землей и мокрым цементом. Однако расчеты оказались неверными — Буррус не смог даже выбраться из прозрачного ящика, так как его придавило семью тоннами грязи.

Чарльз Роуэн и смирительная рубашка



Созинов Виталий / ТАСС

Чарльз Роуэн стал знаменитым в частности благодаря своим фокусам со смирительной рубашкой. Однако ему показалось, что трюк становится скучным, и Роуэн решил добавить красок.

Теперь выбираться из смирительной рубашки ему нужно было напротив мчащегося на него автомобиля. Расстояние составляло всего 200 метров. Роуэн заранее подписал бумагу о невиновности водителя, понимая, как рискует. Но карьера была важнее всего.

В итоге фокусник не успел. Он освободил себя от смирительной рубашки, но времени скрыться от автомобиля не оставалось. Роуэн попал под переднее колесо машины и скончался от травм.

Доктор Вивиан Хэнсли и лезвия

www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

В 1938 году Вивиан Хэнсли развлекал свою семью, выполняя знаменитые трюки с лезвиями. Он подсовывал лезвие ко рту, затем делал вид, что глотает его, а на самом деле оно падало в его рукав.

Фокусник случайно отправил лезвие прямо в горло и проглотил. Его доставили в больницу, чтобы хирурги смогли удалить лезвие, однако спасти Хэнсли не удалось. Он умер через четыре дня после инцидента.

Чунг Линг Су и фокус с пулей

www.globallookpress.com

Чунг Линг Су гастролировал по Европе и придерживался определенного образа: он не говорил ни слова, так как якобы знал только китайский язык, но был блестящим иллюзионистом, на шоу к которому выстраивались очереди.

Самым известным и опасным его трюком была ловля пуль зубами. Пули обычно заменялись холостыми, но однажды что-то пошло не так. Одна пуля в пистолете оказалась настоящей, и Линг Су был убит. Пуля попала ему в грудь.

Зигмунд Нойбергер или Великий Лафайет

www.globallookpress.com / Copy Neg

Зигмунд Нойбергер или Великий Лафайет был одним из самых известных людей своего времени. У него даже была собака, которую ему подарил сам Гарри Гудини — он был поклонником Лафайета.

Фокусник был самым дорогим среди конкурентов в те времена. Его выступления отличались от остальных, а самым зрелищным был фокус со львом в клетке.

По сценарию женщина открывала клетку и заходила внутрь, оказываясь рядом с огромным зверем, который тут же собирался наброситься на нее. А уже через секунду вместо льва в клетке стоял Великий Лафайет.

В тот роковой день фокус пошел не по плану: все проходило прекрасно до того момента, когда Лафайет случайно опрокинул керосиновую лампу. Вся сцена вспыхнула как спичка, но гости не сразу поняли, что это не входит в сценарий, и продолжали громко аплодировать фокуснику. Он сгорел заживо прямо на сцене.

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