Средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Еще 13 дронов было перехвачено.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима совершить атаку с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за минувшую ночь было уничтожено 22 вражеских беспилотника и еще 13 было перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 2 декабря над Азовским морем были успешно уничтожены две украинские ракеты С-200.