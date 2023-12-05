Без этого никак в шоу-бизнесе: Ани Лорак пользуется формулой успеха Киркорова

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Поп-король за годы популярности столкнулся с немалым количеством трудностей, но ему всегда удавалось не упасть в грязь лицом и двигаться дальше. И он уже давно стал примером для других.

За годы популярности король эстрады Филипп Киркоров выработал свой метод поведения, который помогал ему не раз достигать успеха. Им он поделился с коллегой Ани Лорак. И, видимо, этот совет исполнительнице помог.

На премьеру фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь» Киркоров отправился в большой компании. Его сопровождала предполагаемая избранница Татьяна Тур, а также пластический хирург Тимур Хайдаров. На красной дорожке к ним присоединилась и Ани Лорак.

Поначалу артист рассказал, что он хоть и верит в волшебство, но все же считает, что чудес на свете не бывает. Только постоянная работа и одержимость творчеством позволяют оставаться ему на гребне волны. И даже его абсолютно новый образ — это не волшебство, а результат приложенных усилий.

«Я хоть и верю в чудеса, но чудес на свете не бывает. Это все труд. А уж кто (Лорак. — Прим. ред.), как не эта девочка, которая сама себя слепила», — сказал корреспонденту 5-tv.ru Киркоров.

Ани Лорак, в свою очередь, отметила, что Филипп Киркоров для нее является хорошим примером. И дал ей хороший урок, без которого не обойтись в шоу-бизнесе.

«Лопни, но держи фасон», — раскрыла формулу успеха Лорак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров предложил итальянской актрисе Орнелле Мути.